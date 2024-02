Meteo Roma | che tempo fa | previsioni | clima | anticipazioni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)per oggi? Quali sono leche suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sulnella Capitale. Controlliamo come sempre i datitramite l’ausilio fornito da il.itle news sulMercoledì 21 Febbraio: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 4°C. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 6km/h, deboli da Sud-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 10km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 4.3, corrispondente a 690W/mq. L'articolo ...

Meteo Roma per oggi? Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sul Meteo nella ...

Ponte sullo Stretto, Procura di Roma apre un'inchiesta. La Lega: «La sinistra nemica di lavoro e sviluppo»: Le loro minacce non ci fermeranno. Continuiamo a lavorare per sbloccare e completare tutte le opere ferme da troppo tempo». Lo riferiscono fonti della Lega a commento della notizia sull'apertura di un ...

Musica e street food al tempo di Nuova T-Cross: Nuova T-Cross: porte aperte da Valentino Volkswagen La Nuova Volkswagen T-Cross sarà disponibile in anteprima nel cuore di Roma e verrà portata in scena da Valentino Volkswagen per ben tre giorni di ...

Ponte sullo Stretto, pm di Roma apre fascicolo di indagine: SICILIA - Un fascicolo di indagine, senza ipotesi di reato e indagati, è stato aperto dalla Procura di Roma dopo un esposto presentato dal deputato di Avs, Angelo Bonelli, dalla segretaria del Pd, Ell ...