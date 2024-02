Meteo mercoledì | tempo stabile ma di breve durata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) PrevisioniLazio La situazione. Nel corso di giovedì la circolazione inizierà a mutare radicalmente e si spalancherà la porta delle perturbazioni atlantiche, pilotate da una vasta e profonda depressione che si scaverà fin verso il Mediterraneo. Un primo fronte raggiungerà l’Italia a partire dalle regioni settentrionali, anche se in tale circostanza i fenomeni associati saranno ancora in prevalenza deboli, un po’ più frequenti in Liguria e in prossimità dei settori alpini, ma a tratti anche assenti sulla bassa Pianura Padana. In serata tuttavia è atteso il passaggio della parte più attiva del fronte con i fenomeni che si intensificheranno in Liguria e in prossimità delle zone alpine centro-occidentali. Sarà anche l’occasione per il ritorno di alcune nevicate in montagna mediamente oltre i 1300/1500m. Sul resto d’Italia saranno poche le novità, con ...