Meteo | arrivano vento | pioggia e neve Tregua dallo smog

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bologna, 21 febbraio 2024 – L’Emilia Romagna – come l’intera Pianura padana – è soffocata da settimane sotto una cappa di nebbia e, ulteriormente consolidata dalla stabilità atmosferica e dall’assenza di. Ma già si intravedono i primi segnali di un cambiamento delle condizioniche potrebbe determinare, già entro la fine del weekend, un lieve miglioramento della qualità dell’aria e il ritorno della tanto sospirata. Tanto che, già da domani, le restrizioni antiverranno sospese e il bollettino di Arpae per venerdì è verde. Inoltre per domani, è stata emessa un’allertaper ilche aiuterà a pulire l’aria. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, per le prossime giornate? Lo abbiamo chiesto a Roberto Nanni, ...