(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – E’ Lionel. I prezzi deiper vedere la stella del calcio mondiale debuttare nella sua prima stagione completa di Major League Soccer sono aumentati e non di poco. Prezzi che saranno mediamente più alti per tutta la stagione e anche in trasferta. Il prezzo medio di acquisto per la prima partita stagionale della Mls tra Miami e Real Salt Lake è di circa 185 dollari per posto, il 585% piùso rispetto alla prima partita casalinga dell’Inter Miami dell’anno scorso (contro Montreal senza) quando icostavano circa 27 dollari, secondo TickPick. Ipiù economici per la prima partita casalinga di quest’anno costano 95 dollari a partita. I ...

Il risultato . Lo dico subito: è la nota stonata. Non ha torto Mourinho, quando dice che la Roma avrebbe potuto anche portarla a casa.... (calciomercato)

(Adnkronos) – E' Lionel Messi mania negli Stati Uniti . I prezzi dei biglietti per vedere la stella del calcio mondiale debuttare nella sua prima ... (periodicodaily)

E’ Messi-mania in MLS. Il tifosi sono sempre più ‘pazzi’ del calciatore argentino ed i prezzi dei biglietti hanno raggiunto cifre altissime. Il ... (calcioweb.eu)

Messi mania negli Stati Uniti, costo biglietti alle stelle per MLS: E' Lionel Messi mania negli Stati Uniti. I prezzi dei biglietti per vedere la stella del calcio mondiale debuttare nella sua prima stagione completa di Major League Soccer sono aumentati e non di poco ...

Messi-mania in MLS: il costo dei biglietti è alle stelle: Leo Messi sempre più protagonista in MLS: i tifosi 'pazzi' del calciatore argentino, tutti i dettagli in vista dell'esordio ...

Kick Boxing, a San Severo ottimi risultati per la Federico II di Barletta: Sotto la guida del coach master Ruggiero Lanotte e del maestro Raffaele Ardito, i giovani atleti della Bat si sono messi in grande evidenza in una gara che ha visto la partecipazione di tante regioni ...