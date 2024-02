Messi-mania in MLS | il costo dei biglietti è alle stelle

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) E’in MLS. Il tifosi sono sempre più ‘pazzi’ del calciatore argentino ed i prezzi deihanno raggiunto cifre altissime. Il prezzo medio di acquisto per la prima partita stagionale della Mls contro Real Salt Lake è di circa 185 dollari per posto, il 585% piùso rispetto alla prima partita casalinga dell’Inter Miami dell’anno scorso senza ‘La Pulce’ quando icostavano circa 27 dollari. E’ quanto riferito da TickPick. Ipiù economici per la prima partita casalinga di quest’anno costano 95 dollari a partita. I posti costano in media 167 dollari rispetto ai 99 dollari della scorsa stagione. “I prezzi dovrebbero normalizzarsi man mano che procediamo con il programma”, ha detto Brett Goldberg, co-Ceo di TickPick, alla Cnn. L’arrivo di ...