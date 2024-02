Mercato via Ruta | gli ambulanti chiedono incontro urgente con il Prefetto di Caserta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)via, Anva Confesercenti, Fiva ConfcommercioConfimprese“sono a chiedere a S. E. sig., la convocazione di unurgentissimo al fine di conoscere il cronoprogramma dei lavori che l’amministrazione comunale didovrà porre in essere per consentire la riapertura al pubblico del settore alimentare delbisettimanale di Via. A seguito dei controlli effettuati dalle autorità preposte, nell’area adibita adi Via, è stato evidenziato uno stato dell’arte tale da non consentire le attività di vendita al pubblico del settore ...

Fondi – Sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi due avvisi per l’affidamento in gestione di sette box liberi e di un’area da ... (temporeale.info)

Fondi – Sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi due avvisi per l’affidamento in gestione di sette box liberi e di un’area da ... (temporeale.info)

La Regione supporta l'internazionalizzazione delle imprese: "Si è sempre considerato l'ingresso delle aziende nei mercati esteri una scelta strategica, oggi però è un passaggio obbligatorio, una condizione necessaria per implementare la competitività sui ...

Btp Valore 2024 al via il 26 febbraio. Premio fedeltà a 0,7%: Il movimento sul mercato obbligazionario nelle ultime settimane porterà una cedola più bassa per la terza tranche rispetto a quella di ottobre. In compenso il Mef ha alzato il premio per chi detiene ...

Tram Experience offre la cucina del Piemonte ai turisti: La porta di Torino: itinerari sindonici sulla Via Francigena", verranno raccontati i motivi per ... un mix apprezzato soprattutto dai mercati esteri. Ci stiamo preparando a ospitare nel 2025 The World ...