Mercato immobiliare commerciale e industriale in Lombardia | prezzi | zone più ricercate | metrature

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 21 febbraio 2024 – Come si muove ildi fabbricati e spazi dedicati a commercio e impresa? Se i riflettori sono spesso puntati sulle compravendite di immobili a uso abitativo, l’altro fronte delrivela grande dinamismo anche in “risposta” a eventi esterni, come la costruzione di infrastrutture o la crescita di questo o quel settore economico. L’ultima analisi effettuata dall'Ufficio studi del gruppo Tecnocasa mostra fermento nelledi Brescia e Bergamo per quanto riguarda gli immobili a uso logistico e una spinta sulla conversione degli immobili da industriali a residenziali per quanto riguarda Milano dove permane una forte domanda sul segmento, in particolare per esercizi di lusso, ristoranti e locali pubblici. Milano città Bergamo e ...

Nel primo quadrimestre del 2024 gli scambi di immobili a Roma tendono a diminuire per quasi il 50 per cento degli operatori Fimaa della Capitale. ... (liberoquotidiano)

Come funzionano le aste giudiziarie per acquisire un immobile in Italia: ecco le regole aggiornate all’anno 2024. Asta di un immobile (credits ... (ilcorrieredellacitta)

Cina: crea meccanismi per coordinare finanziamenti immobiliari in 214 citta’: un totale di 214 citta’ in 29 province cinesi avevano istituito meccanismi di coordinamento dei finanziamenti immobiliari, come parte degli sforzi del Paese per promuovere un sano sviluppo del mercato ...

CHINA: DEBT DEFLATION!: La Cina è un’immensa mina deflattiva esplosa nell’oceano globale, una spettacolare bolla immobiliare a fare da attrattiva principale ... che puoi tagliare i tassi anche a zero, ma il mercato non ...

