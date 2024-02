Meluso | “Mazzarri? È stato difficile esonerarlo Vi dico perché abbiamo scelto Calzona”

aveva nominato come nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, un Garcia era stato un allenatore di discreto successo nello scorso a quel punto De Laurentiis ha ripiegato su Walter Mazzarri, che

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il Napoli si prepara a sfidare il Barcellona nella gara valida per l’andata di finale degli ottavi di Champions: le parole di. Tra pochi minuti il Napoli di Francescofarà il suo debutto contro il Barcellona. Gli azzurri si sono trovati ad affrontare nelle ultime ore l’ennesimo cambio di guida tecnica nel corso della stagione. Dopo Rudi Garcìa e Walterè toccato a Francesco. Per il nuovo tecnico azzurro si tratta di un ritorno a Napoli dopo due avventure molto recenti all’ombra del Vesuvio. Francesco, infatti, dal 2015 ha vissuto ben quattro anni proprio nel capoluogo campano. Per lui non c’è maispazio per un ruolo da capo allenatore. Per tre anni, infatti, ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Maurizio Sarri. Dopo l’addio nel 2018, ...

Meluso a Sky: "Impatto positivissimo di Calzona. Non è il momento di pensare agli errori fatti": Nel pre-partita di Napoli-Barcellona il ds azzurro Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ha avuto un impatto molto positivo sulla squadra e lo si è visto in questi due allenamenti che ha ...

Meluso: "Mazzarri esonero doloroso. Calzona Sembra tranquillo, poi non so cosa gli passa per la testa": Il dirigente del Napoli Mauro Meluso, prima di Napoli-Barcellona, ha parlato dell'esonero di Mazzarri e del successivo arrivo in panchina di Calzona.

Napoli, Meluso: “Impatto positivo per Calzona, non pensiamo al passato”: Una delle sfide più importanti della stagione per il Napoli è ormai arrivata, con il Barcellona che tra le mura del Diego Armando Maradona proverà ad imporre ...