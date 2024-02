Meloni : “Record di occupati - abbiamo smesso di pagare chi non lavora” (Adnkronos) – “abbiamo smesso di spendere i soldi dei cittadini per pagare chi non lavora e abbiamo dato soldi in più a chi lavora”. E’ quanto ha ...

Meloni : “Record di occupati - abbiamo smesso di pagare chi non lavora” (Adnkronos) – "abbiamo smesso di spendere i soldi dei cittadini per pagare chi non lavora e abbiamo dato soldi in più a chi lavora". E' quanto ha ... (termometropolitico)