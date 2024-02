Meloni | Con il nostro Governo le risposte cominciano ad arrivare | lo dicono i dati

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 "Con illeade non possono spiegare perché quellenon siano arrivate prima, quando alc'erano loro. E allora cercano di sviare il discorso parlando di altro. Noi stiamo dimostrando che se lavori con dedizione, con coraggio, senza risparmiarti, senza condizionamenti, i risultati possono. Loi numeri, che sono molto più forti del fango delle mistificazione" lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo all'evento a favore di Paolo Truzzu in Sardegna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Italia, spinta debole a economia da Fondo Ue ripresa e resilienza: Reuters. La premier Giorgia Meloni controlla il cellulare con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante la conferenza stampa per il primo bilancio del suo governo a Roma, 22 novembre 2022.

Per Simona Meloni 'fascia appenninica abbandonata': che a volte va oltre la realtà dei fatti - aggiunge - gli ultimi risultati sbandierati non trovano corrispondenza con la realtà". "Iniziando dai progetti di eolico - afferma Simona Meloni in una nota ...

Meloni, rotta su Kiev per contenere Salvini su Navalny: Giorgia Meloni molto probabilmente andrà Kiev con Ursula Von Der Leyen sabato per il primo G7 a guida italiana. Ma prima serra i ranghi in maggioranza sul caso Navalny. “Non ci deve essere… Leggi ...