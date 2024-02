Meloni a Cgil | non dividiamoci | insieme per sicurezza sul lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Conosco i numeri. Come sapete abbiamo già assunto lo scorso anno 800 nuovi ispettori del. Evidentemente non basta, ne abbiamo parlato stamattina in Consiglio dei ministri per preparare le norme che arriveranno lunedì". Così la premier Giorgiaparlando con i rappresentanti dellaa Cagliari, sottolineando che quello dellasulnon è un tema su cui "dividersi ma su cui provare a lavorare tutti". I rappresentanti delladella Sardegna e di Cagliari del settore edilizia hanno atteso la presidente del Consiglio e leader di FdI con uno striscione 'Basta morti sul' ai cancelli della Fiera del capoluogo, sede del comizio del centrodestra per la chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Sardegna. ...