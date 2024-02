Medjugorje Messaggio per oggi | come guardare la nostra vita con occhi nuovi

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Madonna nel suoscelto per, ci dice cosa possiamo fare per vedere lacon sguardo rinnovato. C’è un segreto che possiamo scoprire tutti e che cambia completamente la visione che abbiamo di noi e dellastoria personale. La Regina della Pace mette in evidenza ciò che ci impedisce di ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.