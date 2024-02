Media arabi | “Sinwar è in Egitto con alcuni ostaggi e manda messaggi per le trattative” Onu | veto Usa su tregua permanente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 – Mistero sulla sorte di Yahya, il capo di Hamas a Gaza braccato da Israele. La stampa saudita ha rivelato che sarebbe riuscito a passare indai tunnel presenti a Rafah, portando con lui anche. La notizia non ha però trovato conferma in Israele. Ma dopo giorni di dubbi e interrogativi,sarebbe ricomparso sulla scena: secondo la tv Kan, che citatori delletra Hamas e Israele, avrebbe ripreso ad inviarealla leadership del suo movimento all'estero. Islamist Hamas movement leader Yahya(C) shouts slogans as he takes part in a tent city protest near the border with Israel east of Jabalia in the northern Gaza strip on March 30, 2018 to ...