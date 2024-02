Maurizio Costanzo | chi sono i suoi figli d' ' arte | da Fiorello che incontrò in un villaggio vacanze a Brignano | Mastrandrea e Iacchetti che avrebbe fatto il tabaccaio

Maria De Filippi, Anna Pettinelli a Pomeriggio 5: «La lady di ferro della tv ha un lato vulnerabile e tenero»: A dividerli erano 23 anni di differenza e questo bastò a molti per credere che tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non sarebbe durata. E invece a unirli era un affetto tenero e ... leggo

Lo speciale per Maurizio Costanzo dimostra che Mediaset ha una storia che non celebra abbastanza: La serata dedicata a Maurizio Costanzo a un anno dalla sua scomparsa si è rivelata una grande festa, di risate e commozione. Un momento nel quale molti telespettatori hanno avuto modo di rivivere ... fanpage

Maria De Filippi: “Non ho più parlato di Maurizio Costanzo per non banalizzare l’amore e il dolore”: Maria De Filippi: "Non ho più parlato di Maurizio Costanzo per non banalizzare l'amore e il dolore" Maria De Filippi con la voce tremante, il fiato corto e le spalle strette ha aperto lo speciale ... youmedia.fanpage