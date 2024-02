Mattioli | «Inter ha giocato con autorità! Arnautovic | 25? strepitosi»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’ha battuto l’Atletico Madrid nel primo confronto degli ottavi di finale di Champions League., su Radio Radio, commenta così il successo dei nerazzurri Queste le considerazioni di: «L’mi è piaciuta, hacon l’autorità di essere forte. Nessuna leggerezza, le squadre italiane non sono tutte abituate a tenere l’acceleratore a tavoletta sempre. I subentrati hanno fatto grandi cose,ha fatto 25’a mio avviso. Si parlava che non fossero adatti lui e Sanchez. Tutti coloro che partecipano alla squadra sono coinvolti e danno la risposta che devono dare. Bella dimostrazione di forza. 1-0 poco, ma si andrà a Madrid forse più concentrati, facendo rimanere l’in allerta.»-News - ...

Mattioli ha parlato in ottica Fiorentina -Inter, prossima gara di campionato. Il giornalista ha presentato la partita che si disputerà al ... (inter-news)

Mattioli ha detto la sua sulle due rose di Inter e Juventus messe a confronto. Secondo il giornalista, in un reparto, i nerazzurri sono troppo ... (inter-news)

Mattioli ha detto la sua su Inter- Juventus , scontro diretto in programma domenica sera. Il giornalista individua una situazione di gioco. UNICA ... (inter-news)

A Mosca non piaceva. Omaggio a Francesco Mattioli, il giornalista che intervistò Sacharov: Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie ...

Crisi Juventus, Porrini: “Questione mentale. Allegri via Certo che no”: La crisi della Juventus ha scatenato il malumore dei tifosi, con Sergio Porrini che a Tag24 ha parlato del momento bianconero.

Feyenoord-Roma, Mattioli: “Mi auguro non ci siano tafferugli con questi mascalzoni. De Rossi merita una chance per il futuro”: Feyenoord-Roma, Mattioli, attore, comico, volto tv e noto tifoso giallorosso, è intervenuto in esclusiva a Tag24 ...