Mattia Binotto entra nel cda Texa | coordinerà il piano strategico della divisione e-Powertrain

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nuova avventura perdopo l’addio alla Ferrari. L’ex team principal di Maranello riparte dallaS.p.A., la Società di Monastier di Treviso fondata da Bruno Vianello nel 1992 e da lui portata a detenere la leadership internazionale nel settorediagnostica per auto, moto e camion, che occupa circa 1000 addetti. L’azienda “ha allargato, martedì 20 febbraio, il proprio Consiglio di Amministrazione con l’inserimento dell’ing., affidandogli il coordinamentodell’ambiziosaE-”, si legge un una notastessa azienda in cui si spiega anche che “diventa così consigliere delegato di, affiancando lo stesso Bruno ...

