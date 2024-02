Matteo Pittana morto con l' auto nel canale | indagati i due amici

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sonoper omicidio stradale i due giovani che si trovavano ininsieme a, il ragazzo di 20 anninell'incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio a Gemona, in provincia di Udine. Il veicolo su cui viaggiavano i tre ragazzi è uscito...

Matteo Pittana , 20 anni, è morto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio, in un grave incidente stradale. L' Auto su cui viaggiava è uscita ... (fanpage)

Morto con auto nel canale, indagati i due amici ventenni: La Procura della Repubblica di Udine, ricevuti gli atti dai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dei due coetanei che si trovavano in ...

Gemona. Matteo morto intrappolato in auto nel canale, indagati i due amici 20enni: non avevano avvisato che nella Bmw ci fosse una terza persona: GEMONA (UDINE) - La Procura della Repubblica di Udine, ricevuto gli atti dai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dei due ...

Matteo morto a vent'anni, i due amici indagati per omicidio stradale. «Ai soccorsi non hanno detto che stava annegando nel canale»: La Procura della Repubblica di Udine, ricevuti gli atti dai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dei due coetanei che si trovavano ...