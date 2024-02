Masters 1000 Miami | Sinner in entry list da numero 3 C’è Berrettini col ranking protetto | dubbio Musetti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È stata pubblicata ladeldi, che andrà in scena sul cemento statunitense dal 17 al 31 marzo. Sei italiani sono ammessi direttamente al tabellone principale. Jannikfigura come3 al mondo dopo la vittoria ottenuta nel torneo ATP 500 di Rotterdam e il sorpasso operato ai danni del russo Daniil Medvedev. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà a questa manifestazione dopo la finale persa lo scorso anno e avrà anche la possibilità di diventare2 delATP se farà più strada dello spagnolo Carlos Alcaraz. Matteousufruirà del, visto che è rimasto lontano dai campi da gioco per sei mesi (l’ultimo match ...

