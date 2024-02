Massimo Giletti | «Ecco perché conduco io lo speciale sui 70 anni della Rai»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Tv fa 70 “losui 70Rai lo conduce?“. E’ la domanda che molti continuano a fare, alla quale risponde ora il diretto interessato. Se è vero che il conduttore ha passato quasi trent’sua carriera nell’azienda pubblica, è altrettanto vero che manca da sette, quando nel 2017 decise di approdare a La7. Un volto più familiare del suo per La Tv fa 70, in prima serata su Rai 1 mercoledì 28 febbraio, certamente c’è (e più di uno), ma… “I verticiRai mi hanno chiesto che idee avevo e il mio progetto è piaciuto“ dichiaraa Sorrisi. In questi mesi spiega di aver pensato molto a come poter realizzare la serata-evento (già registrata ...