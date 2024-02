Massa Marittima | trovata in un bosco bomba della Seconda guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)(Grosseto), 21 febbraio 024 – Un ordigno bellicoè stato trovato in un, ed è l’ottavo rinvenimento di questo tipo dall’inizio dell’anno in provincia di Grosseto. Il residuato bellico rinvenuto in un'area boschiva in località podere San Lanzo, è stato fatto brillare dagli artificieri. Del ritrovamento è stata informata la Prefettura che ha richiesto la bonifica dell'ordigno a cura del personale specializzato dell'esercito. L’area intorno all’ordigno è stata delimitata con nastro segnaletico e vigilata con frequenti passaggi dai militaricompagnia carabinieri di Follonica e dal personalepolizia locale. Su disposizione ...