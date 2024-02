Martino | l’ospedale di Serra San Bruno merita di essere potenziato

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “diSansvolge storicamente un ruolo di primaria importanza per tutto il comprensorio montano ediin modo tale da poter offrire un servizio sanitario qualitativo per tutte le comunità dell’entroterra”. Questo e’ quanto dichiarato alla stampa da Ivanesponente politico regionale di Cultura Calabria e tra i papabili candidati al Parlamento Europeo nelle prossime elezioni che si disputeranno l’8 e 9 giugno. Infatti, la possibile chiusura delSerrese rappresenterebbe una catastrofe ed una grave perdita per tutta la collettività della zona. Questa è una battaglia che deve coinvolgere tutte le forze politiche che hanno a cuore il nostro territorio e non deve solamente rappresentare una ...

Alberto Scagni , l'uomo condannato a 24 anni e 6 mesi per l'omicidio della sorella Alice la sera del primo maggio 2022, è stato dimesso l'altra ... (ilgiornaleditalia)

Un’ indagine interna per capire come sia potuto succedere e la rassicurazione che non ci sia stata nessuna contaminazione. La direzione sanitaria ... (ilfattoquotidiano)

Infortunio sul lavoro a Genova, operaio cade da una scala a Struppa: ricoverato al San Martino: L'operaio ferito è un uomo di circa 30 anni. Sul posto sono intervenuti il 118 e l'automedica oltre al personale della Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per le verifiche del caso.

Genova, trapianto di fegato senza interruzione della circolazione sanguigna: il primo in Italia: L'Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha realizzato il primo trapianto di organo in Italia senza interrompere la circolazione sanguigna, grazie all'uso di una macchina per la perfusione degli ...

Al San Martino primo trapianto di fegato in Italia con una nuova tecnica: È stato eseguito, per la prima volta in Italia, presso il centro trapianti d'organo dell'ospedale policlinico San Martino, diretto dal dottor Enzo Andorno, il trapianto di un organo senza ...