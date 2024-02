Martin Scorsese su cinema e AI spegne gli allarmismi | “Il progresso deve guidarci”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), ospite della Berlinale 2024, che gli ha tributato un’Orso d’Oro alla carriera, ha discusso ancora una volta dello stato del, fra nuove modalità di visione e la sempre più incombente presenza dell’intelligenza artificiale come fattore da tenere in considerazione. Il decano di Hollywood non è parso particolarmente preoccupato, affermando come a suo dire ilnon sia in crisi, ma si stia semplicemente trasformando. Ecco le sue parole, riportate da Variety: “Ilnon sta morendo, sta cambiando; ilnon è nato in un modo per andare avanti sempre allo stesso modo. Però, quand’ero piccolo io, ilsi vedeva davvero in un solo modo, in sala. Piccola o grande, bella o brutta che fosse, per vedere un film dovevi andare in una sala. Si ...