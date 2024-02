Martin Scorsese e la lasagna | “Quelle di mia madre | le mie preferite”

martin scorsese orso d'oro alla carriera Estratto dell'articolo di Fulvia Caprara per 'la Stampa' 'Il mio piatto preferito? La lasagna. Sì, lo so, la lasagna è sempre buonissima, ma quella di mia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è un grande appassionato di cucina italiana e tra i suoi piatti preferiti c’è sicuramente la. Ma attenzione perché ledel regista sono sempre e soloche preparava la sua mamma Catherine, come ha ribadito in questi giorni alla Berlinale. A Berlino l’artista ha ricevuto l’Orso d’Oro alla carriera e ha voluto ricordare alcuni particolari che l’hanno segnato: “Mi sono nutrito del cinema neorealista italiano e del mio piatto preferito lae quella di mia mamma è insuperabile. Chi sono oggi? Un mistero”.ha parlato della sua infanzia: “Sono cresciuto in una casa con genitori di poca cultura, non c’erano libri e così sono cresciuto con i film stranieri. Vedevo Jean Renoir, Renè Clair, Wim Wenders e Akira ...