Marsiglia vs Shakhtar Donetsk – probabili formazioni

a - 8 dalla zona Champions e giovedì è atteso dal ritorno dei play off di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk (2 - 2 l'andata in trasferta). Il successore Secondo L'Equipe il Marsiglia pensa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Già al terzo successo stagionale, undisunito accoglie loall’Orange Velodrome per il secondo turno dei playoff a eliminazione diretta di Europa League giovedì 22 febbraio sera. All’andata i marsigliesi hanno gettato via un paio di gol di vantaggio per pareggiare 2-2 con i campioni ucraini, in quella che si è rivelata la penultima partita di Gennaro Gattuso. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDue volte ilsi è spinto in avanti con Pierre-Emerick Aubameyang e Iliman Ndiaye nel match inaugurale di giovedì scorso con lo ...