Maria De Filippi | il gesto per la figlia di Costanzo davanti a tutti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Programmi tv.Deieri sera, martedì 20 febbraio 2024, ha condotto la serata tributo dedicata al marito Maurizio. Al suo fianco, sul palco, c’era anche Fabio Fazio. Nel corso della diretta, Deha compiuto unnei confronti delladiche ha commosso tutto il pubblico presente nel teatro Parioli di Roma.Leggi anche: “C’è Posta per Te”, uno dei postini è l’ex di Noemi Bocchi: di chi si tratta Leggi anche: “Isola dei famosi”, spunta il nome del primo naufrago: il contratto è stellareDee la serata tributo a MaurizioDee Fabio Fazio hanno condotto la serata tributo dedicata a Maurizio ...

Eccellenze Meridionali Maria De Filippi svela il motivo per cui non ha mai parlato di Maurizio Costanzo dopo la sua morte. Cosa ha temuto? Un anno ... (eccellenzemeridionali)

La conduttrice ha spiegato perché non ha voluto rilasciare interviste sul marito: «Sono certa che è contento. Parlo di lui al presente perché lo ... (vanityfair)

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo: «Non ho mai parlato di lui per non banalizzare l'amore»: La conduttrice ha spiegato perché non ha voluto rilasciare interviste sul marito: «Sono certa che è contento. Parlo di lui al presente perché lo sento presente» ...

Pier Silvio Berlusconi chiama Fabio Fazio a Mediaset: “Se vuoi siamo qui”: È la battuta che ieri sera, durante l’omaggio a Maurizio Costanzo andato in scena al teatro Parioli di Roma e trasmesso da Canale 5 Pier Silvio Berlusconi ha rivolto a Fabio Fazio, a fianco di Maria ...

Maria De Filippi, le commoventi parole per Maurizio Costanzo: Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...