Mare Fuori 4 | da Scampia al set di Mare Fuori | intervista a Maddalena Stornaiuolo alias la guardia Maddalena

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)si è unita al cast dinella terza stagione e il suo personaggio, che è lacarceraria, è stato sviluppato nella quarta. Abbiamoto l'attrice, che viene da un universo non dissimile a quello di diversi personaggi della serie, in chiaro su Rai 2 ogni mercoledì.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna in chiaro Mare Fuori , arrivato alla quarta stagione. Ecco che cosa succederà negli episodi 4 e 5, sempre ... (comingsoon)

Questa sera, 21 febbraio , in prima visione tv andranno in onda su Rai 2 gli episodi 3 e 4 della quarta stagione di Mare Fuori . La serie completa è ... (optimagazine)

Maria Esposito di Mare Fuori, chi è il presunto fidanzato Gennaro Lillo: Il fenomeno Mare Fuori ha portato un’enorme attenzione sui protagonisti della serie Rai, comprensibilmente. Una giovane in particolare è finita al centro dell’interesse dei social. Parliamo di Rosa ...

Msf, morte e disperazione,il costo delle politiche migratorie Ue: Modelli simili di esternalizzazione della violenza al di fuori dell'Ue e di negazione dell'accesso all ... più l'obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo in mare. L'esternalizzazione ...

Boom di minorenni in carcere: è l’effetto del decreto Caivano: Mare Fuori è solo una fiction e la realtà parla solo di sbarre e galera per i minori, senza alternative per i ragazzi. Il Decreto Caivano ha determinato un boom di arrestati tra gli under 18. Lo ...