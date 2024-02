Maratona | numeri da record Seimila runner a inseguire Colgan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Il segreto è Bologna" è il motto di unache non guarda solo all’aspetto competitivo, ma che si intreccia con cultura, arte e musica. La terza edizione della Bologna Marathon si terrà il 3 marzo con partenza alle 9,15 da Piazza Maggiore, dove sono attesi quasi 6,000 atleti. Tra questi, il bolognese David, vincitore (con) dell’edizione 2023 in 2 ore e 28 minuti. "L’ultimo miglio è quello che conta", apre l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi, in un momento difficile per quanto riguarda l’inquinamento da smog. L’assessora offre delle certezze: "La situazione climatica migliorerà e la gara si disputerà regolamente". Il centro della kermesse è la prova sulla distanza dei 42,195 chilometri, ma cresce l’attesa anche per la XX edizione della 21 km-Unipolmove Run Tune Up, che ha già raggiunto il tetto massimo di ...