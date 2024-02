Manifestazione a Firenze per il crollo nel cantiere | il corteo in diretta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 – Dopo il ritrovamento della quinta vittima avvenuto nella sera di martedì 20 febbraio, oggi è il giorno dellaper la tragedia delnelEsselunga di via Mariti. Qui tutte le notizie indal

Roma , 21 feb. (Adnkronos) – Il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando , sarà oggi pomeriggio, alle ore 16, alla manifestazione di Cgil ... (calcioweb.eu)

A pochi giorni dalla tragedia di Firenze in cui hanno perso la vita cinque operai, Cgil e Uil hanno organizzato una manifestazione proprio davanti al ... (tg24.sky)

Morti sul lavoro nel cantiere di Firenze: l’Anmil nelle scuole, tra i giovani, tutto l’anno: Le riflessioni di Anmil, l’associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro, in merito alla tragedia di Firenze, dove sono finite le operazioni di recupero dell’ultima vittima: 5 in tutto le ...

Incidenti sul lavoro: questa mattina manifestazione a Teramo di CGIL e UIL: La manifestazione regionale si è svolta a Teramo, provincia di cui è originario uno dei lavoratori deceduti nel crollo di Firenze, e dove anche ieri, si è verificato l’ennesimo grave incidente.

Crollo di Firenze, Asl sequestra tutto il cantiere: Centinaia i presidi e le manifestazioni, anche davanti alle prefetture. A Firenze si manifesterà dalle 16.30 proprio in via Mariti: un palco davanti al cantiere per i comizi dei segretari generali di ...