Manifattura | Lucca sempre più attrattiva

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Le ben cinque manifestazioni di interesse arrivate al Comune per la riqualificazione dellaSud testimoniano comesia una cittàpiù, grazie alle politiche innovative portate avanti dall’amministrazione Pardini e sostenute anche dalla spinta decisiva del nostro partito". Lo dichiara in una nota il coordinamento comunale di Forza Italia che rivendica il proprio impegno per la svolta. "Intanto il risultato è straordinario, perché il numero delle offerte arrivate è perfino superiore alle aspettative - sottolinea la nota degli azzurri - e soprattutto adesso c’è la concretezza di una svolta per questa porzione strategica all’interno del centro storico: dopo 10 anni di lassismo e tentativi scomposti durante il fallimentare governo del centrosinistra, ora si può finalmente guardare con ...

