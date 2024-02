Mandato di arresto per Thomas Zilliacus | era interessato all’Inter

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)dia Singapore per, imprenditore finlandese accostato nel recente passato per l’acquisto dell’Inter. Il 67enne, inoltre, aveva presentato l’offerta per rilevare il Manchester United. Secondo quanto riporta Bloomberg, l’uomo è ricercato per il presunto coinvolgimento nella diffusione di dichiarazioni ingannevoli da parte di Yuuzoo, azienda della quale lo stessoera in precedenza il vertice più alto. “Dopo le indagini, diverse di tali relazioni finanziarie rilasciate da YuuZoo tra il 2015 e il 2016 sono state accusate di essere ingannevoli in modo sostanziale nel senso che hanno sovrastimato il fatturato di YuuZoo di 4,6 milioni di dollari USA a 18,8 milioni di dollari USA”, ha dichiarato la polizia. L'articolo CalcioWeb.