Manchester United Ratcliffe | «Vogliamo far cadere Liverpool e City»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le parole di Sir Jim, nuovo socio di minoranza del, sugli obiettivi dei Red Devils Sir Jim Ratclife, l’uomo più ricco di Inghilterra e nuovo socio di minoranza del, ha parlato alla BBC degli obiettivi dei Red Devils e la sua decisione di investire nel club. Di seguito le sue parole. INVESTIRE SULLO– «Questo non è un investimento finanziario per me. Se avessi voluto fare un investimento finanziario, avrei comprato un’altra azienda chimica. Si tratta di affrontare una delle più grandi sfide del mondo ed è qualcosa di molto emozionante. Voglio vedere ilriportato al livello in cui dovrebbe essere. Potrei essere di parte, ma credo che sia i club più grande e conosciuto al mondo. ...