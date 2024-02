Manchester United | Ratcliffe | «Ecco cosa penso del caso Greenwood»

Le parole di Sir Jim Ratcliffe, nuovo socio di minoranza del Manchester United, sugli obiettivi dei Red Devils Sir Jim Ratclife, l'uomo più ricco di Inghilterra e nuovo socio di minoranza del Manchester United, ha parlato

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sir Jim, dopo l’annuncio di aver comprato le quote del 27,7% del, ha parlato alla BBC Sir Jim, dopo l’annuncio di aver comprato le quote del 27,7% del, ha parlato alla BBC anche del futuro di Mason(Il giocatore fu sospeso dai Red Devils dopo essere stato arrestato con l’accusa di stupro). PAROLE – «Dobbiamo prendere una decisione giusta alla luce dei valori del club ed è così che affronteremo la questione. Questo è ciò che faremo».

Sir Jim Ratcliff e uno dei nuovi azionisti del Manchester United , ha parlato in conferenza stampa commentando le voci di un interesse dello sceicco

Manchester United Ratcliffe: «Vogliamo far cadere Liverpool e City»: Sir Jim Ratclife, l’uomo più ricco di Inghilterra e nuovo socio di minoranza del Manchester United, ha parlato alla BBC degli obiettivi dei Red Devils e la sua decisione di investire nel club. Di ...

Manchester United, offerta dallo sceicco Jassim Al Thani Ratcliff: 'Non so neanche se esista davvero.Nessuno sa chi è': Sir Jim Ratcliffe uno dei nuovi azionisti del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa commentando le voci di un interesse dello Sceicco Jassim Bin Hamad.

