Mamma abbandona bimbo a causa della sua testa – 4 anni dopo | bussano alla porta dell’orfanotrofio

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Questo è Dima Kalekin, ucraino. Non ricorda i suoi genitori biologici.nascita, diagnosticano a Dima l’idrocefalo, o “acqua nel cervello”. Quando i suoi genitori lo videro per la prima volta, fecero una scelta senza cuore. Lasciarono l’ospedale senza di lui e non si voltarono più indietro. Dima è costretto a iniziare la sua vita in un orfanotrofio per bambini disabili a Krematorsk, nell’Ucraina orientale, scrive il quotidiano ucraino Fakty i Kommentarii. Quattro, Dima non era ancora in grado di fare cose semplici come mangiare con gli utensili o camminare. Il personaledubitava che in futuro avrebbe avuto uno sviluppo normale. Ma erano sorpresi che fosse sopravvissuto così a lungo e che riuscisse persino a dire qualche parola. Ma non sarebbe stata l’ultima volta ...