Malattia del cervo zombie | gli esperti in allarme | “Possibile salto di specie” Quali sono i rischi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sguardo spento, dimagrimento progressivo, bava alla bocca, alterazioni del comportamento e difficoltà nella coordinazione dei movimenti. I “cervi” continuano ad aumentare di numero in Nord America e conquistano nuove terre: a febbraio, infatti, nestati segnalati alcuni esemplari anche nella provincia canadese della British Columbia. La notizia ha riportato l’attenzione sullada deperimento cronico, una encefalopatia spongiforme dei cervidi che mette in pericolo interi ecosistemi, sistemi economici e potrebbe diventare una minaccia anche per la salute di altre, essere umano compreso. Per lada deperimento cronico non esistono cure né vaccini, inoltre ha dimostrato di poter infettare efficacemente le cellule umane in test di laboratorio, come evidenziato nello ...