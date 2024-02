Malati di Alzheimer insieme ai bimbi La socialità passa dall’asilo nido

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’è un mostro che divora memoria e autonomia. Ma non intacca i sentimenti spontanei. E sono stati attimi commoventi, ieri, a Scandicci, quando anziani affetti da questa patologia e bambini piccoli si sono incontrati al. È stato un fiorire di sorrisi, carezze, struggenti emozioni per "Tazzine di ricordi", il primo Caffèin Italia che si svolge in un asilo. L’iniziativa è di una struttura privata convenzionata col Comune che si chiama Giardino delle Tate. Il progetto, patrocinato dall’amministrazione, nasce dall’incontro tra la cooperativa sociale Nomos e "Lo Spazio delle Donne" col loro Spazio Famiglia. Al taglio del nastro erano presenti Gaia Guidotti, vicepresidente della Coop Nomos, e il sindaco di Scandicci Sandro Fallani. Ogni terzo martedì del mese, dalle 9 alle 11, gli anziani che frequentano, ...

