Malaria | cosa è e come si trasmette Sintomi e cura

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Firenze, 21 febbraio 2024 - Premessa d'obbligo. Il calciatore della Fiorentina, Christian Kouame ha contratto un virus malarico in Costa d'Avorio dove ha disputato e vinto la Coppa d'Africa con la sua nazionale. Non c'è nessun allarme a Firenze e nemmeno nel gruppo squadra della Fiorentina perché,vedremo, il virus non è trasmissibile se non tramite le zanzare. Il Ministero della Salute spiega però di che tipo di malattia si tratti esi propaghi. Laè una malattia infettiva causata da un protozoo, un microrganismo parassita del genere Plasmodium, che siall'uomo attraverso la puntura di zanzare del genere Anopheles. Le zanzare infette sono dette "vettori della" e pungono principalmente tra il tramonto e l'alba. Lacostituisce un enorme ...