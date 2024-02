Mai più morti sul lavoro | presidio a Porta Nuova a Torino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Oggi sciopero nazionale di due ore proclamato da Cgil e Uil con le categorie degli edili e dei metalmeccanici dopo la strage sulavvenuta a Firenze venerdì scorso. Feneal Uil Piemonte e Fillea Cgil Piemonte hanno distribuito volantini in tutti i cantieri edili , Filt Cgil e Uil Trasporti davanti alla stazione di, dalle 8.30 alle 10.30 per sensibilizzare i cittadini e le cittadine. A Novara dalle 16 alle 18 ci sarà unin piazza Matteotti e, nelle stesse ore, a Verbania davanti all'Esselunga. A Vercelli alle 16 in corso Libertà angolo via Vittorio Veneto,con volantinaggio. Ad Alessandriae volantinaggio dalle15.30 alle 17 in piazza Libertà. "Basta parlare di cordoglio, è il momento che il governo, le imprese e le loro associazioni di ...