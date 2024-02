Anche se, in realtà, i pain au chocolat non sono mai troppi" La Ci andrà con il suo fidanzato Michelone, creatura in odore di Abbiamo deciso che era nostro e che saremmo partiti tutti e 11 per un

"Mai con i partiti anti-Ue". Il Ppe lancia von der Leyen per il bis (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ursula von der Leyen sarà la candidata del Ppe per la presidenza della Commissione europea. Sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature e la famiglia dei popolari ha dato il suo appoggio alla leader tedesca per un secondo mandato. L'investitura ufficiale avverrà solo al congresso di Bucarest del 6 e 7 marzo ma ormai è fatta. È già in campagna elettorale la presidente uscente, che ci tiene a ribadire come la sua corsa dovrà essere ben separata dall'azione di governo dell'Esecutivo Ue. Il presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo (ovvero dei capi di Stato o di governo dell'Ue), tenendo conto dei risultati delle elezioni. Cinque anni fa von der Leyen, all'epoca solo una ex ministra della Difesa Ue, fu tirata fuori dal cappello dai leader Ue, con un'intuizione di Emmanuel Macron, senza ... Leggi tutta la notizia su iltempo (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ursula von dersarà la candidata del Ppe per la presidenza della Commissione europea. Sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature e la famiglia dei popolari ha dato il suo appoggio alla leader tedesca per un secondo mandato. L'investitura ufficiale avverrà solo al congresso di Bucarest del 6 e 7 marzo ma ormai è fatta. È già in campagna elettorale la presidente uscente, che ci tiene a ribadire come la sua corsa dovrà essere ben separata dall'azione di governo dell'Esecutivo Ue. Il presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo (ovvero dei capi di Stato o di governo dell'Ue), tenendo conto dei risultati delle elezioni. Cinque anni fa von der, all'epoca solo una ex ministra della Difesa Ue, fu tirata fuori dal cappello dai leader Ue, con un'intuizione di Emmanuel Macron, senza ...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Gli «avvocati» italiani dello zar: D’altra parte, perché mai altrimenti, al colmo del suo potere assoluto ... difeso anche Mussolini dall’accusa di aver fatto assassinare o, come si espresse con penna sopraffina Indro Montanelli, di ... Napoli-Barcellona 0-1: la sblocca Lewandoski, secondo tempo in corso: 57' - Nulla di fatto dopo il calcio di punizione, può ripartire la squadra di Xavi che adesso sta soffrendo il ritorno di un Napoli però ancora mai pericoloso dalle parti di Ter Stegen. 56' - Fallo di ... Empoli, Cambiaghi: «Lazio Non ho mai pensato di andarci…»: Ma sinceramente, io non ho mai pensato di andarci, ero e sono concentrato sull’Empoli e voglio terminare un percorso perché ancora non è finito. Ho voglia di crescere, migliorarmi, voglio raggiungere ...

Video di Tendenza