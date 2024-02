Maggie Gyllenhaal | Da giovane volevo essere il più magra possibile | oggi ho imparato ad accettarmi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)parla apertamente di come la sua carriera di attrice abbia influenzato la sua immagine corporea. Durante una recente intervistaha parlato del suo percorso di salute mentale e di come la sua carriera di attrice abbia influenzato la sua immagine corporea. In un nuovo episodio del podcast di Tracy Anderson "The Longevity Game", l'attrice 46enne ha parlato dei suoi primi giorni nell'industria cinematografica, rivelando che due diversi registi le hanno suggerito di perdere 5 chili. Riflettendo su quel periodo, la star di La Figlia Oscura ha detto: "Quando ho iniziato a fare provini, a recitare e così via, era un periodo in cui si potevano dire alle attrici ogni sorta di cose assurde. …