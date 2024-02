‘Madame Camorra’ alla Camera di Commercio di Salerno l’opera letteraria di Terzi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”, la rassegnaorganizzata dDelia Agenziae dall’Associazione Culturale Mare Sole e Cultura in collaborazione con la Regione Campania, la Scabec, ladidi, e il patrocinio della Provincia di, del Comune die della Fondazione Carisal, indaga sessant’anni di malavita a Napoli attraverso il racconto di un giornalista che ha raccolto la confessione di una delle donne che hanno segnato la storia della camorra. Sabato 24 febbraio, alle ore 17.30, presso il Salone Genovesi delladi(via Roma, 29 –) Giovanni ...

Il week-end al cinema: da “Past lives” a “Madame Web”: Sono diversi i film in programma al cinema. Tra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Madame Web”, “Finalmente L’Alba”, “I Tre Moschettieri – Milady”, “Romeo E’ Giulietta”, ...

Giovanni Terzi presenta il libro Madame Camorra, con Simona Ventura e Gian Luigi Nuzzi: Martedì 13 febbraio 2024 alle ore 18.30 la libreria Mondadori Duomo di Milano, in piazza Duomo angolo via Mazzini, ospita Giovanni Terzi che presenta il libro Madame Camorra: biografia non autorizzata ...