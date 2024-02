M Serena | «Inter | al ritorno si soffre Peccato per una cosa»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo la vittoria per 1-0 di ieri sera contro l’Atletico Madrid, l’ex difensore dell’Micheleha fatto il punto sulla partita e suaspettarsi dalla gara di. A TMW Radio, inoltre, ha sottolineato ildi aver segnato una sola rete.DI SOFFERENZA – Michelenon ha dubbi nella sua analisi di-Atletico Madrid. Specialmente per quanto riguarda il risultato finale e suaspettarsi dalla gara di. Queste le sue parole sul tema: «che i nerazzurri siano riusciti a fare un solo gol, ci sarà da soffrire al. Sarà un ambiente caldissimo, l’Atletico è una signora squadra».-News - Ultime notizie e ...

Inter-Barella, previsto nuovo incontro per il rinnovo: ecco quando: Nicolò Barella ha deciso: vuole restare all`Inter. Come nella passata stagione, il centrocampista italiano non vuole ascoltare offerte provenienti da altri club..

Champions: all'Inter l'andata degli ottavi, 1-0 all'Atletico: Una grande Inter riesce a battere l'Atletico Madrid nell'andata degli ... Allenatore: Simeone 6 ARBITRO: Kovacs di Carei 5.5 RETE: 34' st Arnautovic NOTE: serata serena, terreno di gioco in discrete ...