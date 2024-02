L' Umberto I trasloca a Pietralata Cosa succede allo stadio della Roma?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)2028. Traslocherà l'attuale policlinico, probabilmente lungo la Tiburtina, e potrebbe essere realizzato con mille posti letto entro i prossimi quattro anni con un investimento di circa mezzo miliardo. Lo ha annunciato ieri il presidenteRegione Lazio, Francesco Rocca, che però non si è voluto sbottonare su dove di preciso sorgerà il nuovo ospedale, rimandando i dettagli a una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni. Molto probabilmente l'area individuata è sulla Tiburtina, non lontano dall'ospedale Pertini, nello stesso quadrante dove sarà realizzato il nuovodell'As. Però, in quel caso, l'opera «non rappresenterà un problema per la viabilità», ha tenuto a precisare Rocca. Ma il governatore non vuole abbandonare del tutto l'attuale area del policlinico, nel progetto ...