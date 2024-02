(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si chiama Necica: è una tecnologia che usa dei ragni morti come pinzeiche comandate dall'IA per operazioni delicate. Ne parla a Italian Tech uno dei suoi più accesi sostenitori, Raul Villamarin Rodriguez

PURE ONE STATION : l’ultima frontiera della pulizia domestica da Tineco - Durante l’IFA 2023, Tineco , noto brand di elettrodomestici intelligenti, ha introdotto il suo ultimo prodotto, il PURE ONE STATION Pet, un versatile aspirapolvere ... ()

L'ultima frontiera della ricerca : il ragno-robot per interventi chirurgici - Si chiama Necrobotica: è una tecnologia che usa dei ragni morti come pinze robotiche comandate dall'IA per operazioni delicate. Ne parla a Italian Tech uno dei suoi più ... (repubblica)

Polonia, confine hi-tech con la Bielorussia contro la guerra ibrida di Mosca: La Polonia intende dotarsi quanto prima di un confine sicuro con la Bielorussia, trasformando la frontiera in una barriera di ultima generazione in coordinamento con la Finlandia e i Paesi Baltici, ... it.euronews

Guerra all'autovelox, poi chi uccide un bambino non va in carcere: Il paradosso intorno a tutta questa polemica è che se poi uno corre a più di 120 all'ora, su una strada urbana in prossimità di una scuola e uccide un bambino, non fa nemmeno un giorno di carcere. Ma, ... today

Il ruolo dell’intelligenza artificiale alla frontiera della cybersicurezza: E quali sono le sfide che è necessario affrontare per non farsi cogliere impreparati "Negli ultimi anni si è verificata un'accelerazione senza precedenti nell’innovazione tecnologica, ridefinendo sia ... wired