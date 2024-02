Lula? Dopo gli sproloqui sull' Olocausto vietato l' ingresso a Gerusalemme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È guerra diplomatica fra Israele e Brasile. Ad aprire le ostilità è stato Luis Inácioda Silva, presidente del gigante amazzonico fra il 2023 e il 2010 e di nuovo capo di stato da gennaio 2023. Parlando da Addis Abeba, ospite di un vertice dell'Unione africana, il leader socialista ha accusato di Israele di compiere un genocidio del popolo palestinese. E per non restare nell'ombra del Sudafrica, il cui governo ha trascinato lo Stato ebraico davanti alla Corte internazionale di Giustizia con la stessa accusa,ha voluto superarsi spiegando che una cosa del genere non si è mai vista, anzi sì, «quando Hitler ha deciso di uccidere tutti gli ebrei». Una voce dal sen fuggita, un lapsus antisionista? Macché: «Quello che sta succedendo a Gaza non è una guerra di soldati contro soldati», e su questo punto gli si potrebbe anche dare ragione visto che si ...