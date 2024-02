(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La droga, nascosta anche nella legnaia dell'abitazione e tra i filari di un vigneto nelle vicinanze, secondo gli inquirenti sarebbe servita per alimentare lo spaccio nelle aree della bassa Garfagnana e della Media Valle L'articolo proviene da Firenze Post.

Lucca: nascondeva in casa hashish e cocaina. Arrestato 59enne a Borgo a Mozzano: BORGO A MOZZANO (LUCCA) – I carabinieri hanno arrestato un cinquantenne di Borgo a Mozzano in provincia di Lucca per possesso ai fini di spaccio di cocaina e hashish. I carabinieri con il contributo ...

Udinese-Cagliari 1-1, un punto per muovere la classifica: Non si vede ancora la reazione rossoblù. Al 30’ Lucca si mangia il gol del 2-0 mettendo fuori un colpo di testa che doveva solo essere appoggiato in rete: Cagliari graziato! Al 39’ gran botta di ...

Blitz contro lo spaccio davanti alla stazione di Lucca. Il cane antidroga scova l’hashish: Trenta persone controllate e locali al setaccio nell'operazione delle volanti e della squadra mobile ...