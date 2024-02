Lotta per la salvezza Moretti | La Virtus ha i mezzi per salvarsi»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Ci aspettavamo di conquistare ladopo la buona prima parte di stagione, poi siamo incappati in una serie di infortuni e situazioni negative che ci hanno condizionato nella seconda fase del campionato". Nicola(foto), presidente della, tira le somme alla fine della regular season della B di basket interregionale. "Però – aggiunge – la vittoria su Roseto nell’ultima gara del campionato ci ha risollevato nel morale perché ci sono i presupposti per una buona seconda fase in cui partiremo da 8 punti". Laè in un girone con otto formazioni, le ultime due retrocedono mentre la terz’ultima accede allo spareggio. "Ai ragazzi – aggiunge il presidente – chiediamo lo stesso impegno mostrato contro Roseto, quando si è vista una squadra che non ha mai mollato, che ha dimostrato di essere valida sul ...

