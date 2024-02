Lorena McKennitt torna alle origini | nuovo disco e tournée in Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (askanews) – L’8 marzo 2024 l’artista canadese Loreena, una delle più amate icone di musica celtica, premiata con due Juno Award, pubblicherà “The Road Back Home”, suoalbum che richiama i primi tempi della sua carriera. Farà poi tappa inper sette concerti. Due per il “The Visit Revisited” Anniversary Tour: il 20 marzo a Brescia (Gran Teatro Morato) e il 21 marzo a Padova (Gran Teatro Geox); a seguire il “The Mask and Mirror” 30 Anniversary Tour: prima tappa Bard (Forte di Bard) il 20 luglio, il 21 luglio Pratolino (Firenze) a Villa Demidoff, il 22 per il Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), il 24 luglio Castello di Udine e 25 luglio World Music Festival a Merano. Registrato nell’estate 2023, durante le esibizioni in quattro festival folk nel sud dell’Ontario, l’album ...