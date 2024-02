L’Olimpia che volevo | Perugia non ha avuto spazi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mai in discussione la partita, quella giocata fra Olimpia Pesaro e Pallacanestro, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie C femminile. Le pesaresi hanno vinto per 59 a 35. Pur non giocando una bellissima partita in attacco, fatta di molti errori al tiro, le padrone di casa compensano in difesa dovetrova difficilmente la via del canestro. La partita vede sempre il vantaggio delle pesaresi in doppia cifra. La timida reazione dinell’ultimo periodo è vana econclude il match sul +24 . Si tratta così della seconda vittoria consecutiva per le biancoblu che consolidano il quarto posto in classifica. Adesso ci sarà una settimana di stop etornerà in campo domenica 3 marzo alle 18 a Spoleto. Le parole di coach Giovanelli: "Siamo state ...