L’Occidente ha l’opportunità storica di abbattere il regime russo vincendo in Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Whatever victory takes. Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis è l’uomo che ha criticato lo slogan «as long as it takes» per descrivere il sostegno occidentale all’, dicendo che dovrebbe essere cambiato: la vittoria di Kyjiv va sostenuta a qualunque costo. Nei giorni scorsi, alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il più importante appuntamento annuale con capi di governo ed esperti per discutere delle sfide che investono l’Europa, Landsbergis ha fatto ancora un altro passo avanti, ha voluto esortare gli europei a fare di più per contrastare una minaccia che considera esistenziale. L’idea di assistere Kyjiv «per tutto il tempo necessario» comunica a Mosca l’intenzione di non farla capitolare, ma neanche di farla vincere, che si traduce in un segno di debolezza. A chi gli chiede cosa sarebbe capace di fare Vladimir Putin se perdesse la guerra ...