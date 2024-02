Lo staff è tutto aretino Torna Sinatti e fa correre il Napoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) AREZZO Adesso è ufficiale: dopo quello di Francesco Calzona, c’è un altro ritorno aed è quello di Francesco. Come già anticipato, già nella serata di lunedì era stato raggiunto un accordo tra il preparatore atleticoe il club partenopeo. Ieri è arrivato ance il via libera definitivo della Figc con l’autorizzazione fomale al doppio incarico per il 39enne preparatore di Policiano che attualmente ricopre lo stesso ruolo in nazionale nellodi Luciano Spalletti. Già dal primo mattinoera ae dopo una breve riunione con Calzona e gli altri collaboratore del nuovo allenatore azzurro si è diretto a Castelvolturno per la prima seduta di allenamento in vista della partita di Champions League di questa sera contro il Barcellona. Un ritorno bendetto ...